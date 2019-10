Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zollernalbkreis) Rechtzeitig vorsorgen und Einbrechern Paroli bieten: LKA-Infomobil bei den Immobilientagen Zollernalb

Das Polizeipräsidium Tuttlingen präsentiert am Samstag, 09.11.2019, und am Sonn-tag, 10.11.2019, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr, das große Infomobil des Landes-kriminalamts Baden-Württemberg bei den Immobilientagen Zollernalb vor der Balinger Stadthalle. Im Einsatz sind Fachberater vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Balingen. Bei ihnen können sich die Besucher ausführlich anhand von vielen Exponaten über einen wirkungsvollen Einbruchschutz informieren. Weil Wohnungseinbrecher nach Erfahrungen der Polizei in der Herbst-/Winterzeit am aktivsten sind, sollten Maßnahmen des Einbruchschutzes jetzt geplant und angegangen werden. Bei ausreichendem Widerstand an Fenstern und Türen suchen die Ganoven nämlich nach ein paar Minuten lieber schnell ein anderes Objekt. Denn sicher ist: um nicht beobachtet oder gar erwischt zu werden, investieren sie meistens nicht viel Zeit am selben Ort. Darüber hinaus können kostenlose Beratungstermine für Wohn- oder Gewerbeobjekte vor Ort mit Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Balingen, Charlottenstr. 4, Telefon 07433/264-131, vereinbart werden.

Weitere Tipps zum Einbruchschutz im Internet unter www.k-einbruch.de

