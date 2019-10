Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil/A81) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn: Sattelzug rammt Fahrzeug der Autobahnmeisterei - Mitarbeiter wird überrollt

Rottweil/A81 (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Autobahn nahe der Anschlussstelle Rottweil endete für einen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei tödlich.

Gegen 11.25 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der rechten Spur der Autobahn in Richtung Singen. Kurz vor der Anschlussstelle Rottweil stand auf dieser Spur ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei, bestehend aus Kehrfahrzeug und Anhänger mit Blitzwand, um einen Arbeitsbereich abzusichern. Der Sattelzug stieß mit großer Wucht gegen die Blitzwand des Anhängers der Autobahnmeisterei. Durch die Aufprallwucht schob es das Kehrfahrzeug nach vorne. Dabei wurde ein davor stehender Mitarbeiter der Autobahmeisterei überrollt. Der 53-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 40-jährige Sattelzugfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste geborgen werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zur genauen Unfallursache sind noch im Gange. Ein Unfallsachverständiger war vor Ort. Nach dem Unfall staute sich der Verkehr kilometerweit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei (Telefon 0741 34879 0) in Verbindung zu setzen.

