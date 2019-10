Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Weilen unter den Rinnen) Autos beim Überholen zusammengekracht

Weilen unter den Rinnen (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag auf der Landstraße zwischen Deilingen und Schömberg beim Überholen mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Der 22 Jahre alte Autofahrer scherte mit seinem Mercedes gegen 16.10 Uhr aus um an einem vorrausfahrenden Laster vorbeizuziehen. Dabei übersah er, dass er bereits von einem hinter ihm fahrenden 28-jährigen Autofahrer überholt wurde. Er stieß seitlich mit dem Daimler zusammen. Der überholende Daimler wurde abgewiesen und fuhr heftig gegen die Leitplanke. Am Daimler entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Auch die Leitplanke wurde auf eine Strecke von mehreren Metern in Mitleidenschaft gezogen. Der Polizeiposten hat den Unfall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Mehrere Autofahrer, sowie der Fahrer des Lastwagens dürften den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07427 940030 zu melden.

