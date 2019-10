Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Tatort Sparkasse: Wandmonitor beschädigt

Hechingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in der Eingangshalle der Sparkasse am Schloßplatz einen Wandmonitor beschädigt.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hielten sich ab zirka 22 Uhr bis nach Mitternacht immer wieder junge Männer im Foyer der Sparkasse auf. Einer dieser "Besucher" schlug gegen einen Wandmonitor, der danach Risse und Eindellungen hatte. Der Monitor wurde dadurch unbrauchbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Sachbeschädigung.

