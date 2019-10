Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz, Hopfau, Sigmarswangen, Renfrizhausen) Einbrüche in Sportheime - Polizei sucht Zeugen

Sulz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter ins Sportheim in der Glattalstraße ein. Im Innern wurden Theke, Schubladen und Schränke durchsucht. Entwendet wurde lediglich Wechselgeld in geringer Höhe. Wesentlich höher ist der angerichtete Sachschaden. Da beim Einbruch Rollläden und eine Balkontüre erheblich beschädigt wurden, beläuft sich der Schaden auf circa 4.000 Euro. In der gleichen Nacht waren die Vereinsheime in Sigmarswangen und Renfrizhausen ebenfalls Einbruchsziele. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen. Während es in Sigmarswangen beim Einbruchsversuch blieb, drangen die Täter in Renfrizhausen ins Gebäude ein. Entwendet wurde jedoch in beiden Fällen nichts. Die angerichteten Beschädigungen sind jedoch beträchtlich und belaufen sich auf insgesamt circa 5000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Sulz, Tel. 07454/92746.

