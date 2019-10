Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Wildschwein läuft vor Auto - 8000 Euro Schaden

Bisingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 5.45 Uhr, ist auf der Kreisstraße zwischen Zimmern und Wessingen ein Wildschwein vor ein Auto gelaufen. Der Renault Clio erfasste das Tier, das noch an der Unfallstelle verendete. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Die Beschädigungen waren erheblich. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

