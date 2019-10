Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Mühlhausen, L 173) 20 Jahre junger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

VS-Mühlhausen, L 173 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, gegen 07.40 Uhr, auf der Landesstraße 173 bei Mühlhausen ereignet hat, ist ein 20 Jahre junger Autofahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war an diesem Morgen mit einem Opel Corsa - von der Bundesstraße 523 kommend - auf der L 173 in Richtung Mühlhausen beziehungsweise in Richtung Schwenningen unterwegs. In einer talwärts verlaufenden Linkskurve kurz vor Mühlhausen kam der 20-jährige mit dem Opel zunächst nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanken. Im weiteren Verlauf schleuderte der Wagen nach einem erneuten Anstoß gegen die Planken nach links und blieb am gegenüberliegenden Fahrbahnrand mit rund 10.000 Euro erheblich beschädigt stehen. Durch den Unfall hatten im Fahrzeug die Airbags ausgelöst. Nach bisherigen Ermittlungen war der junge Autofahrer nicht angegurtet. Der 20-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste von den mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

