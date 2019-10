Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Mutwillig geparktes Auto in der Heinrich-Hertz-Straße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

An einem in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten BMW Cabriolet hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagmorgen, 05 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 14 Uhr, mutwillig knapp 5000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte zerkratzte den Lack des BMWs, schlitzte das Stoffdach auf und stach mit einem spitzen und scharfen Gegenstand in zwei Reifen des Autos. Die Polizei Donaueschingen hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

