Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen, Nordstetten, K 5709) Unfall verursacht und dann abgehauen

VS-Villingen, Nordstetten, K 5709 (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, hat ein bislang noch unbekannter Fahrer eines dunklen Kombis beziehungsweise Kleinbusses an der Einmündung der Straße Nordstetten auf die Kreisstraße 5709 bei Villingen-Nordstetten einen Unfall verursacht und ist anschließend abgehauen. Der Fahrer des Kombis - ähnlich einem VW Sharan - war zusammen mit einer Beifahrerin auf der Straße Nordstetten unterwegs und wollte auf die bevorrechtigte K 5709 abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Ford Focus, dessen 63-jähriger Fahrer sich auf der K 5709 der Einmündung näherte. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem Zusammenstoß. Zwar stiegen der Fahrer des Kombis und dessen Beifahrerin aus und sprachen kurz mit dem Mann im Ford, doch als dieser wegen dem Unfall mit der Polizei telefonierte stiegen die beiden Personen kurzerhand wieder in den Kombi und fuhren davon. Durch den Unfall entstand am Ford rund 4000 Euro Sachschaden. Die Polizei Villingen ermittelt nun gegen den geflüchteten Kombi-Fahrer und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher.

