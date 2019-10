Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Versuchter Ladendiebstahls durch Bande - Zeugen gesucht

Meßstetten (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17.50 Uhr, betrat eine Gruppe von drei Personen die Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Grund". Während die weibliche Person eine Mitarbeiterin ablenkte, versuchten die beiden männlichen Täter mindestens 100 Zigarettenschachteln aus einer Schütte im Kassenbereich zu entwenden. Der Leiterin der Filiale entging das dreiste Vorgehen des Trios jedoch nicht. Während einer der Täter sofort flüchtete, versuchten die beiden Mitarbeiterinnen die Frau sowie den zweiten Mann festzuhalten, was jedoch misslang. Es gelang den Dreien unerkannt zu entkommen. Alle drei rannten in Richtung von zwei in der Nähe liegenden Geschäften davon. Eine Personenbeschreibung konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

