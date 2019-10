Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Volvo beschädigt - Zeugen gesucht

Hechingen (ots)

Am vergangenen Samstag wurde zwischen 10.30 und 11.00 Uhr in der Brunnenstraße, auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Volvo XC 60 an der Heckklappe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (mit einem Ladungsteil) gegen den Volvo. Hinweise bitte an die Polizei Hechingen, Tel. 07471/9880-0.

