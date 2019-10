Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen, Bundesstraße 27) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 14.000 Euro Schaden

Donaueschingen, Bundesstraße 27 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, an der Anschlussstelle der Bundesautobahn A 864 auf die Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen gekommen. Ein 73-jähriger Fahrer eines Kleintransporters des Typs Mercedes Sprinter war an diesem Abend auf der A 864 unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle in Richtung Donaueschingen auf die Bundesstraße 27 auf. Hierbei wechselte der Sprinter-Fahrer sofort vom Beschleunigungsstreifen auf die linke der beiden in Richtung Donaueschingen verlaufenden Fahrspuren, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein sich auf der B 27 von Bad Dürrheim nähernder Fahrer eines Mercedes der C-Klasse konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Sprinters. Durch den Unfall wurden der 46-jähriger Autofahrer und sein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher 11-jähriger Sohn leicht verletzt und mussten mit eintreffenden Rettungskräften in umliegende Kliniken gebracht werden. Der 73 Jahre alte Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 14.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten C-Klasse Mercedes.

