Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Auffahrunfall

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalles auf der Landesstraße 413. Die 19-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der L 413 vom Lindenhof in Richtung Hochmössingen unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Wegen Gegenverkehr musste die 19-Jährige zunächst anhalten. Ein nachfolgender 20-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Die Autofahrerin musste in die Klinik eingeliefert werden.

