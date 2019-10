Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Kind verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Auto

Horb am Neckar (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung des Horber Gäßle in die Froschgasse mit einem Rad fahrenden Jungen kollidiert. Die 41 Jahre alte Frau kam aus der Froschstraße. An der Einmündung stieß sie mit dem 7 -jährigen Jungen zusammen, der aus dem Horber Gäßle kam. Der Junge kam zu Fall und verletze sich am Knie. Durch den Zusammenstoß entstand am Audi der Frau ein Schaden von 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell