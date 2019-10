Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Verkehrssünder in der Freudenstädter Straße unterwegs

Baiersbronn (ots)

Mit viel zu hoher Geschwindigkeit war am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer in der Freudenstädter Straße unterwegs. Der Fahrer des BMWs fiel gegen 04.30 Uhr einer Polizeistreife auf, als er auf Höhe der Schwarzwald-Apotheke eine tiefrote Ampel einfach überfuhr. Die Beamten, die daraufhin die Verfolgung aufnahmen, stellten bei einer Hinterherfahrt fest, dass der 45 Jahre alte Fahrer mit mehr als 100 km/h in der Ortschaft unterwegs war. Es folgte eine Polizeikontrolle. Der Mann muss nun mit einem Verfahren rechnen.

