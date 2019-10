Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Nach Spiegelstreifer abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

In der Kaiserstraße hat am Dienstagvormittag ein unbekanntes Auto im Vorbeifahren den linken Außenspiegel von einem vor der AOK am Fahrbahnrand geparkten VW Golf gestreift. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 11.35 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Am Spiegel entstand Sachschaden, der auf etwa 200 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0741 477 0 entgegen.

