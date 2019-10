Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto angefahren- Polizei sucht Fahrer von rotem Polo

VS-Villingen (ots)

Am Montagabend um kurz vor 20 Uhr hat ein Autofahrer in der Wöschhalde einen geparkten Audi A3 angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehr als 1.500 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Villingen, das nun die Ermittlungen aufgenommen hat, ist auf der Suche nach dem verantwortlichen Fahrer des roten VW Polo. Personen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07721 6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell