Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Hochschulgelände durch Autofahrer verwüstet

VS-Schwenningen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Autofahrer auf dem Gelände der dualen Hochschule in der Erzbergerstraße durch seine Fahrmanöver beträchtlichen Schaden verursacht. Der Unbekannte fuhr gegen eine Laterne und eine beleuchtete Informationssäule. Dem nicht genug, richtete er mit seinem Wagen auch auf der Grünfläche eine größere Sauerei an. Der Schaden für die Hochschule beläuft sich laut erster Schätzung auf mehr als 2.000 Euro. Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07720 85000 zu melden.

