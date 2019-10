Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Exhibitionist zum wiederholten Mal aufgetreten

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag, 29.09.19 gegen 22.35 Uhr, in der Hochmaiengasse selbst befriedigt. (wir bereichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4392872). Vermutlich der gleiche Täter ist am Mittwoch, 16.10.19 gegen 22.30 Uhr, in der Waldtorstraße aufgefallen, als er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Am gestrigen Montagabend beobachtete ein Zeugin den Mann, wie er gegen 21 Uhr in der Pfarrgasse vor einem Haus masturbierte. Die Zeugin schätzt den Man auf rund 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen 3-Tage Bart. Hinweise zu dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

