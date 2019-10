Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trichtingen/ Heiligenzimmern/ Böhringen/ Harthausen) Fünf Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Trichtingen/ Heiligenzimmern/ Böhringen/ Harthausen (ots)

Am Montag sind der Polizei insgesamt vier Einbrüche in Vereinsheime und ein Einbruch in eine Turn- und Festhalle angezeigt worden. Nach bisherigen Ermittlungen drangen unbekannte Täter in das Vereinsheim des TV Trichtingen "Am Fackelberg" ein. Die Einbrecher traten mit einem Fußtritt eine Tür ein und durchstöberten die Vereinsräume nach Wertsachen. Die Ganoven erbeuteten rund 15 Euro Bargeld und machten sich anschließend in unmittelbarer Nähe an der Turn- und Festhalle zu schaffen. Hier schlugen die Eindringlinge ein Fenster ein und erbeuteten einen Lautsprecher im Wert von rund 80 Euro. Als mögliche Tatzeit kommt in den beiden Fällen die gesamte letzte Woche beziehungsweise die Zeit zwischen Freitag und Montag in Frage. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in das Sportheim Heiligenzimmern in der Rotenbühlstraße ein. Hier fanden die Einbrecher keine Wertgegenstände und auch kein Bargeld. In der gleichen Nacht stiegen Unbekannte in das Angelheim am Waldsee, zwischen Böhringen und Rotenzimmern, ein und erbeuteten Wechselgeld in Höhe von rund 30 Euro. Ebenfalls in der Nacht zum Montag suchten Einbrecher das Sportheim des SV Harthausen in der Hauptstraße auf. Die Täter verschafften sich über ein aufgestemmtes Fenster Zutritt in den Gastraum. Hier fanden die Eindringlinge einen älteren Laptop und ein Sparschwein mit geschätzten 200 Euro Bargeld. Neben dem Diebstahlsschaden verursachten die Täter bei den fünf Einbrüchen einen Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. Ob alle Einbrüche auf das Konto der gleichen Täter gehen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Sachen nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) oder das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

