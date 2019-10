Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Behrstraße: Mini Cooper auf Parkplatz angefahren - Polizei sucht den Verursacher

Balingen (ots)

Auf dem Parkplatz einer zahnärztlichen Praxisklinik in der Behrstraße ist am Montag, zwischen 10.45 Uhr und 12.15 Uhr, ein Mini Cooper angefahren worden. Der Verursacher verschwand. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegengenommen.

