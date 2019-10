Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbrecher wollen in Firma

Balingen (ots)

Ihre Tat aufgeben mussten Einbrecher in der Nacht zum Montag bei einer Firma in der Olgastraße. Dort versuchten unbekannte Täter zwischen 22 Uhr und kurz vor 6 Uhr vergeblich, eine Stahltür aufzuhebeln. Ob das Scheitern der Täter an der Stabilität der Tür lag oder sie möglicherweise gestört wurden, ist ungewiss. Der entstandene Schaden konnte firmenintern repariert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen, aber bisher noch keinen konkreten Verdacht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07433 264 0 gebeten.

