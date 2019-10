Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach-Rötenbach) Folgenschwerer Überholvorgang - 30-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle.

Freudenstadt (ots)

Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann in seinem blauen Daewoo auf der Landstraße L422 von Rötenberg in Richtung Rötenbach. Kurz vor Rötenbach überholte er vor einer Linkskurve zwei vorausfahrende Autos. Aufgrund der nichtangepassten Geschwindigkeit verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter. Durch den Aufprall wurde der 30-jährige Daewoo-Fahrer schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

