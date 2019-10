Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Einbrecher in den Sportheimen Bittelbronn und Weildorf - Zeugen gesucht

Haigerloch (ots)

Über das Wochenende haben bisher unbekannte Täter in die Sportheime Bittelbronn und Weildorf eingebrochen.

In der Nacht zum Montag drückten die Einbrecher in Bittelbronn den Rollladen von einem Fenster des Sportheims nach oben und hebelten es danach auf. In dem Vereinsheim suchten sie in Schubladen und Schränken nach "Barem". Letztendlich fanden sie 20 Euro. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro. Direkt neben dem Sportplatz traten die Täter am Verkaufsstand eine Holztür ein. Auch hier suchten sie nach Geld, fanden aber nichts. Der Schaden an der Tür wird auf weitere 100 Euro beziffert.

Auch in Weildorf bekam das Sportheim Besuch von Einbrechern. Dies teilte die Polizei bereits vor der Anzeigenaufnahme mit. Deshalb ist noch nicht bekannt, wie die Täter dort vorgingen und was gestohlen wurde. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus.

Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu beiden Einbrüchen werden unter der Rufnummer 07474 95008 0 entgegengenommen.

