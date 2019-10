Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf a.N.) Auffahrunfall am Ende der Autobahn - Frau leicht verletzt

Oberndorf a.N. (ots)

Am Ende der Autobahnabfahrt Oberndorf sind am Sonntagnachmittag zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Eine 24-jährige Autofahrerin verließ, aus Richtung Stuttgart kommend, gegen 16.10 Uhr an der Anschlussstelle Oberndorf die Autobahn. An der Einmündung der Abfahrt in die L415 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr fuhr ein Seat Ibiza. Dessen 19-jährige Fahrerin war kurz unaufmerksam, erkannte den stehenden Mazda zu spät und fuhr von hinten auf. Dabei verletzte sich die Mazdafahrerin leicht. Sie wurde in einem Rettungswagen zur weiteren Bahndlung ins Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

