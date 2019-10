Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Papiercontainer geht in Flammen auf

VS-Villingen (ots)

Ein Papiercontainer ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände der Goldenbühlschule in der Offenburger Straße in Brand gesteckt worden. Ein Zeuge verständigte die Feuerwehr. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Villingen löschte das Feuer. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

