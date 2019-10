Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Außenspiegel an drei Autos abgetreten

VS-Villingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an drei Autos in der Bussardstraße jeweils den linken Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

