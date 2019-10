Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Volltrunkener Autofahrer

Bad Dürrheim (ots)

Ein 45-jähriger Audi-Fahrer ist am Sonntag, gegen 19.15 Uhr, beim Ausfahren aus einer Tiefgarage gegen eine Betonmauer gefahren. Der Autofahrer wollte zunächst von der Tiefgarage in die Seestraße abbiegen. Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, gelang es dem 45-Jährigen nicht, nach rechts abzubiegen. Anschließend gab er das Vorhaben auf und fuhr rückwärts. Eine Betonmauer hielt den betrunkenen Autofahrer von weiteren Fahrmanövern ab. Ein hinzugekommener Passant sprach den 45-Jährigen auf den verursachten Schaden an, worauf der Fahrer aus seinem Wagen ausstieg um den Schaden zu begutachten. Beim Aussteigen konnte sich der Autofahrer allerdings nicht auf den Beinen halten und stürzte kopfüber auf die Straße. Die blutende Wunde im Gesicht musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der 45-Jährige seinen Führerschein abgeben und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell