Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bubsheim) Einbruch in Haus der Pfarrgemeinde

Bubsheim (ots)

Am Sonntag ist in das Gebäude der Pfarrgemeinde in der Hauptstraße eingebrochen worden. Der Täter brach zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr ein Fenster auf. Auf seiner Suche nach Beute wuchtete er im Inneren mehrere Türen auf. Was derEinbrecher an sich genommen hat klärt derzeit das Polizeirevier Spaichingen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

