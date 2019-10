Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Warnhinweis - Mutmaßlicher Dieb gaukelt Bedürftigkeit vor

Dauchingen (ots)

Bereits am Sonntag, dem 13. Oktober kam es in der Belchenstraße offenbr zu einem versuchten Trickdiebstahl durch einen bislang unbekannten Mann. Dieser hatte an der Haustür eines Ehepaares geklingelt und um Wasser gebeten. Die Ehefrau wollte bereits ein Glas holen, als sie bemerkte wie der angeblich hilfsbedürftige Mann mit seinem Ellenbogen den Türschnapper betätigte, so dass sich die Tür auch ohne Schlüssel hätte öffnen lassen. Die hilfsbereits Frau schrie daraufhin den Unbekannten an, worauf dieser flüchtete. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

