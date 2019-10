Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Roter Kleinwagen beschädigt - Polizei sucht Besitzer

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin teilte der Polizei in Villingen mit, dass sie am Mittwoch vergangener Woche, gegen 19.30 Uhr, an der Ecke Josefsgasse/Schulgasse einen roten Kleinwagen angefahren haben. Möglicherweise wurde das Fahrzeug hinten links beschädigt. Der betroffene Fahrzeugbesitzer wird gebeten, sich ber Polizei in Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell