Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Tailfingen) Polo-Fahrer begeht Unfallflucht - 15-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Albstadt (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Polos verursachte am Samstagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, in der Pfeffingerstraße einen Unfall bei dem ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Polo-Fahrer fuhr in Richtung Langenwand und kam ausgangs einer scharfen Rechtskurve komplett auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Der entgegenkommende 15-jährige Pedelec-Fahrer musste zur Verhinderung eines Zusammenstoßes stark abbremsen. Dabei kam der Junge zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er musste ärztlich behandelt werden. Bislang konnte der Unfallverursacher nicht ermittelt werden. Der Polo-Fahrer soll circa 25 Jahre alt sein und kurze Haare haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Albstadt, Tel. 07432/955-0.

