Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen, Lauffen) Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Deißlingen (ots)

In der Sonnenhalde kam es am Freitagabend, zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Sämtliche Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht. Entwendet wurden Wertgegenstände. Der Diebstahlsschaden ist erheblich. Wer verdächtigte Personen oder Fahrzeuge an der Tatörtlichkeit in den zurückliegenden Tagen beobachtete, wird gebeten dies der Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0 mitzuteilen.

