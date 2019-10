Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Einbruch in Wohnhaus - Bargeld entwendet

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Severin-Kern-Straße brachen unbekannte Täter am Freitagabend, zwischen 18.30 Uhr und 21.10 Uhr, in ein Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume sämtlicher Stockwerken und entwendeten Bargeld von einigen hundert Euro. An einem angrenzenden Wohnhaus kam es zu einem versuchten Einbruch. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

