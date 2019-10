Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Gemeinschädliche Sachbeschädigung im Studenten-Aufenthaltsraum - Zeugen gesucht

Furtwangen (ots)

Im Gebäude der Hochschule am Robert-Gerwig-Platz wurde im Studentenaufenthaltsraum am Freitagabend eine Fensterscheibe von drei Jugendlichen beschädigt. Die Gruppe entfernte sich schließlich in Richtung Drogerie Markt Müller. Einer aus der Gruppe trug eine hellgraue Daunenjacke. Die beiden anderen waren eher dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-0.

