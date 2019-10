Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Werkzeuge aus Rohbau entwendet - hoher Diebstahlsschaden

Rangendingen (ots)

Aus einem verschlossenen Kellerraum eines Rohbaus in der Straße "In der Au" entwendete ein bislang unbekannter Täter von Freitag auf Samstag mehrere Werkzeuge sowie Baumaterial im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Bei dem Einbruch hebelte der Täter eine Stahltür aus der Verankerung. Als mögliches Tatwerkzeug kommt ein neben der Kellertüre liegendes Brecheisen in Frage. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei Hechingen, Tel. 07471/9880-0.

