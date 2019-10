Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch, Gruol) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Haigerloch (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Samstagabend, zwischen 19.00 und 21.00 Uhr im Imkerweg in ein Wohnhaus ein und entwendete aus einem Arbeitszimmer einen Wandtresor sowie aus einem weiteren Raum Schmuck. Wer in den zurückliegenden Tagen verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeit bemerkte, wird gebeten dies der Polizei in Hechingen, Tel. 07471/98880-0, mitzuteilen.

