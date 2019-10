Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen, Erlaheim) Einbruch in Einfamilienhaus - Wertgegenstände entwendet - Zeugen gesucht

Geislingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend zwischen 17.00 und 23.20 Uhr, in der Keltenstraße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täterschaft durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete aus den Schränken Wertgegenstände, darunter Schmuck und Elektrogeräte (Labtop). Am Montag, dem 14. Oktober war in der Nähe des Tatortes ein weißer Kleinbus/Kastenwagen aufgefallen, dessen Fahrer plötzlich losfuhr als er bemerkte, dass man auf ihn aufmerksam wurde. Der Verdächtigte trug einen Dreitagebart, hat eine stämmige Figur sowie einen dunklen Teint. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

