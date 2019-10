Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei - Führerschein weg

Hechingen (ots)

Ein 50-jährigr Autofahrer flüchtete in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Streife des Reviers. Der Mann raste stadteinwärts durch die Rottenburger Straße. In der Stauffenberg-/Weilheimer Straße gelang es den Beamten, die dem Flüchtenden mit Blaulicht und Martinshorn gefolgt waren, anzuhalten. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Außerdem wird er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell