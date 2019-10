Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Betrunkener verfehlt Tankstellenausfahrt - leicht verletzt

Geisingen (ots)

Ein kurioser Unfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.20 Uhr, an der Shell-Tankstelle in der Bodenseestraße. Ein 43-jähriger stark betrunkener Autofahrer verfehlte die Tankstellenausfahrt und landete mit seinem Seat im Straßengraben. Da er nicht angegurtet war, stieß er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und erlitt eine Platzwunde. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Außerdem wird er bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

