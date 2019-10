Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) 26-Jähriger körperlich angegangen - Geldbörse geraubt

Villingen-Schwenningen (ots)

Wie ein 26-jähriger Mann der Polizei in Villingen mitteilte, sei er am Freitagabend, kurz nach 22.30 Uhr, an der Ecke Färberstraße/Niedere Straße von vier unbekannten Personen angesprochen worden. Schließlich, so der Mann, wären die vier handgreiflich geworden, hätten ihn zusammengeschlagen und seine Geldbörse geraubt, die er in der Jackentasche bei sich trug. Der Geschädigte hatte im Gesicht eine blutende Wunde und musste ärztlich behandelt werden. Die vier mutmaßlichen Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

