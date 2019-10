Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße wurde am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, ein schwarzer Skoda Kodiaq an der hinteren rechten Türe beschädigt. Der Schaden dürfte durch einen daneben parkenden Autofahrer verursacht worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-00.

