Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim) Unfall bei Schülerbeförderung - Autofahrerin leicht verletzt

Mühlheim (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, missachtete der 49-jährige Fahrer eines Ford Transits beim Abbiegen von der Landstraße 277 nach links in Richtung der Mühlheimer Vorstadt den Vorrang einer entgegenkommenden, in Richtung Nendingen fahrenden Fabia-Fahrerin. Es kam zum heftigen Zusamenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. In dem zur Schülerbeförderung eingesetzten Ford Transporter blieben der Fahrer sowie die drei mitfahrenden Schüler nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die 56-jährige Fahrerin des Skodas erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

