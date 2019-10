Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen, Frommern) Geldbeutel entrissen - 60-Jähriger erstattet Anzeige - Zuegen gesucht

Balingen (ots)

Ein 60-jähriger Mann zeigte am Freitagvormittag beim Polizeiposten den Raub seines Geldbeutels zu seinem Nachteil an. Nach seinen Angaben sei er zu Fuß auf der Balinger Straße in Richtung Ortschaft gegangen, als gegen 09.30 Uhr ein silberner Porsche neben ihm angehalten habe. Eine jüngere Frau mit Kind sei ausgestiegen und habe um Geld gebettelt. Wie der Anzeigeerstatter weiter ausführte, riss im die Frau seinen Geldbeutel aus den Händern als er ihr aus Mitleid 10 Euro geben wollte. Anschließend stieg die Täterin sofort in den Porsche, dessen Fahrer dann in Richtung Balingen davonfuhr. Der Geschädigte war zwar alkoholsiert, seine Angaben sind jedoch als glaubhaft zu bewerten. Zu dem Porsche beziehungsweise zu der Frau liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Täterin soll jedoch südeuropäisches Aussehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Balingen-Frommern, Tel. 07433/998501-0.

