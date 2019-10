Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Vorfahrt missachtet - jugendlicher Motorradfahrer verletzt

Haigerloch (ots)

Am Donnerstagmittag hat ein Motorradfahrer an der Kreuzung Stieglesfeld/Hohenbergstraße einem Auto die Vorfahrt genommen. Dabei verletzte er sich.

Der 17-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf der Straße Stieglesfeld in Richtung Weildorfer Kreuz. An der Kreuzung mit der Hohenbergstraße fuhr er ohne anzuhalten geradeaus weiter. Einem von rechts kommenden Skoda nahm er dabei die Vorfahrt. Bei der Kollision verletzte sich der jugendliche Unfallverursacher leicht. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Insgesam entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

