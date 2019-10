Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Gas mit Bremse verwechselt - 10.000 Euro Schaden

Dornstetten (ots)

Auf der B28 zwischen Freudenstadt und Schopfloch ist ein Autofahrer am Freitagmorgen versehentlich auf das Gaspedal getreten. Folge waren zweimal 5000 Euro Sachschaden.

Der 78-Jährige fuhr gegen 7.35 Uhr auf der Bundesstraße von Freudenstadt in Richtugn Schopfloch. Beim Einfahren in die Zuberkurve verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal. Deshalb fuhr er in der Kurve geradeaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Passat. Verletzt wurde niemand.

