Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Grobagger der Marke Volvo beschädigt - Zeugen gesucht

Gosheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte höchstwahrscheinlich mit Klarlack oder einer ähnlichen Flüssigkeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Frontscheibe eines Großbaggers der Marke Volvo. Das Fahrzeug stand an der Großbaustelle der Erweiterung des Industriegebietes Sturmbühl. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426/3080.

