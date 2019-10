Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schwenningen) Kundgebungen ohne Zwischenfälle - deutliche Polizeipräsenz

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Innenstadt von Schwenningen versammelten sich am Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, Kurden sowie eine türkische Community. Insgesamt nahmen mehr als fünfzig Personen an den beiden Veranstaltungen teil. Die Polizei war mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten im Einsatzraum und überwachte die Kundgebungen. Die Sicherheitskräfte ließen ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppen nicht zu und gewährleisteten einen weitgehend störungsfreien Verlauf der Versammlungen. Zu relevanten Ereignissen kam es nicht. Gegen 19.00 Uhr endeten die beiden Kundgebungen.

