Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Auto rollt in den Mühlgraben - Besitzerin vermutet Diebstahl

Baiersbronn (ots)

Völlig aufgelöst ist am Donnerstagmittag eine Frau beim Polizeiposten Baiersbronn erschienen, um ihr Auto als gestohlen zu melden. Tatsächlich stand ihr Wagen "weggerollt" im Mühlgraben.

Die 23-Jährige hatte ihr Auto um die Mittagszeit auf dem Parkplatz beim Ärztehaus stehen. Als sie um 12.35 Uhr von dort wegfahren wollte, war der Parkplatz leer - der Renault fehlte. Überzeugt von einem Diebstahl erstattete sie Anzeige. Wie sich schnell herausstellte, war etwas ganz Anderes passiert: ihr Wagen hatte sich selbständig gemacht und rutschte über die Böschung zwischen dem alten Feuerwehrhaus und der alten Markthalle in den Mühlgraben. Dort stand der PKW im zirka 70 Zentimeter tiefen Wasser. Die junge Frau hatte ihn beim Abstellen auf dem Parkplatz nicht ausreichend gesichert. Ein Abschleppdienst rückte zur Bergung des Renaults an, fuhr sich aber auf der Wiese fest. Er musste am Ende selbst frei geschleppt werden, um die Bergung vollenden zu können. Deswegen dauerte die Aktion etwas länger als gewohnt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

