Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unfall auf dem Hindenburgring - Polizei sucht Unfallzeugen

Donaueschingen (ots)

Zwei Verletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, auf dem Hindenburgring. Eine 47-jährige Fahrerin eines Renault Twingo war auf dem Hindenburgring unterwegs und wollte nach links auf die Friedhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A 4 eines 21-jährigen Mannes, der stadteinwärts fuhr. Beide Unfallbeteiligten geben an, dass sie bei "Grünlicht" die Kreuzung passierten. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

